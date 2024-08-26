В россии к шести годам за решеткой заочно приговорили украинского дипломата

Суд в России заочно назначил бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому 6 лет лишения свободы за высказывания об убийствах россиян. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как заявили в в рф, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции экс-посла на территорию россии или с момента его задержания.

Отмечается, что еще в марте Врублевского заочно взяли под стражу и объявили в международный и федеральный розыск.

В правоохранительных органах рф утверждали, что такие меры приняли в рамках уголовного дела, которое открыли против Врублевского «после его призывов убивать по всему миру как можно больше россиян».

Контекст

В интервью для блогера из Казахстана Диаса Кузаирова в августе 2022 года украинский дипломат сказал: «Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все».

В российском МИД обвинили Врублевского якобы в подтверждении «национальных чисток». А МИД Казахстана вызвал украинского посла и выразил ему протест из-за этих высказываний: заявили о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

Следует заметить, что власти Казахстана отказали России в требовании выслать посла Украины из-за его фразы об убийствах россиян, но попросили Киев заменить дипломата. В свою очередь, резидент Украины Владимир Зеленский уволил посла по просьбе Астаны.

Напомним,

В россии к 12 годам за решеткой приговорили 35-летнюю украинку Кристину Любашенко, которая запустила в москве шарики с бело-сине-белым флагом.