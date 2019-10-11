У роботу енергосистеми України повернули ще один атомний блок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,20 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"11 жовтня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. 11 жовтня 2019 року о 7:33 енергоблок №1 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту", - вказали у компанії.
Водночас ремонт продовжується:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 16-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 64-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 149-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 321-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 15-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 020 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 10 жовтня, станціями вироблено 189,20 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 9 жовтня атомними станціями вироблено 189,95 млн кВт-г електроенергії.