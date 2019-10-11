В работу энергосистемы Украины вернули еще один атомный блок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 189,20 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"11 октября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. 11 октября 2019 года в 7:33 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения среднего планового ремонта", - указали в компании.
В то же время ремонт продолжается:
-
- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 16-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 64-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 149-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 321-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 020 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
"За прошедшие сутки, 10 октября, станциями произведено 189,20 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 9 октября атомными станциями произведено 189,95 млн кВт-ч электроэнергии.