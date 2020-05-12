У роботу енергосистеми України повернули один атомний блок і вивели у резерв інший
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергомережі, а енергоблок №4 Рівненської АЕС виведено в резерв, наразі у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 173,79 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"12 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
-
- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 145-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 12-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 27-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 27-а доба середнього планового ремонту.
-
- 11 травня 2020 року о 23:09 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі. Ведеться планове навантаження потужності енергоблока.
-
- 12 травня 2020 року о 1:38, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №4 Рівненської АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від енергомережі та виведено в резерв.
-
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 480 МВт, РАЕС – 1 750 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 600 МВт.
"Минулої доби, 11 травня, станціями вироблено 173,79 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 51,03 млн кВт-г електроенергії", - сказано у повідомленні.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, в.о. міністра Буславець розповіла про причини кризи в енергетиці.