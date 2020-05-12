В работу энергосистемы Украины вернули один атомный блок и вывели в резерв другой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Энергоблок №2 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к сети, а энергоблок №4 Ровенской АЭС выведен в резерв, на данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 173,79 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"12 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 145-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 12-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.
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- 11 мая 2020 года в 23:09 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется плановая нагрузка мощности энергоблока.
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- 12 мая 2020 года в 1:38, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №4 Ровенской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2480 МВт, РАЭС - 1 750 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 600 МВт.
"За прошедшие сутки, 11 мая, станциями выработано 173,79 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 51,03 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, и.о. министра Буславец рассказала о причинах кризиса в энергетике.