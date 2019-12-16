У роботі ВРУ у січні плануються зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков дав доручення Регламентному комітету розглянути питання змін у роботі Ради у січні 2020 року, а саме змінити пленарний тиждень на тиждень роботи з виборцями. Про це він заявив під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я прошу розглянути це питання на засіданні Регламентного комітету, щоб завтра або післязавтра ми змогли це розглянути в залі ВРУ. Дати на пленарні засідання – тиждень з 20 по 25 січня, змінити з пленарного тижня на тиждень роботи з виборцями", - зазначив Разумков.
Так, під час Погоджувальної ради з відповідним рішенням погодилися всі депутатські фракції та групи.
Нагадаємо, парламентарі на цьому пленарному тижні планують розглянути три законопроекти, які ветував Президент України Володимир Зеленський, зокрема, про Виборчий кодекс.