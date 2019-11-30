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У роботі Twitter стався збій

У роботі Twitter стався збій

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Користувачі скаржилися на перебої в роботі соціальної мережі Twitter. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.

Збій тривав з 4:00 до 6:00 за київським часом.

Більшість користувачів (48%) поскаржилися на роботу веб-сайту. 33% відзначили проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad, а 17% — в додатку для Android.

Скарги надходили, в основному, з США, Канади, Великої Британії, Японії та інших країн.

Нагадаємо, Twitter планував видалити всі неактивні акаунти, але потім відклав цей намір.

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