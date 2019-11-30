В работе Twitter произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пользователи жаловались на перебои в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Сбой длился с 4:00 до 6:00 по киевскому времени.
Большинство пользователей (48%) пожаловались на работу сайта. 33% отметили проблемы в работе мобильного приложения для iPhone и iPad, а 17% - в приложении для Android.
Жалобы поступали, в основном, из США, Канады, Великобритании, Японии и других стран.
Напомним, Twitter планировал удалить все неактивные аккаунты, но потом отложил это нововведение.