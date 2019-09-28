У роботі метрополітену Києва можливі зміни у зв'язку з футбольним матчем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У неділю, 29 вересня, у зв'язку із проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійській" у роботі столичної підземки можливо відбудуться зміни. Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Увага! Можливі зміни у роботі підземки! 29 вересня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та СК "Дніпро-1" (Дніпро), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.
Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Нагадаємо, за вісім місяців цього року підземкою Києва скористалися 321 млн 928 тис. пасажирів.