В цьому році столичним метро скористалося понад 300 млн пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. За вісім місяців цього року підземкою скористався 321 млн 928 тис. пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену – 132 млн 245 тис. осіб. Найбільш завантаженою тут є станція "Академмістечко" (13 млн 743 тис. пасажирів). Понад 12 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях "Лісова" та "Вокзальна". Найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (652,2 тис.)",- йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що другою за пасажиропотоком є синя лінія – 112 млн 311 тис. поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції "Мінська" (10 млн 934 тис. осіб). Понад 9 мільйонів поїздок було також на станціях "Почайна" та "Контрактова площа". Мінімальна кількість пасажирів на станції "Виставковий центр" (3 млн 297 тис. осіб).
"Зелена лінія підземки перевезла 77 млн 371 тис. пасажирів. Вона найменш завантажена у столичній підземці. Найбільше пасажирів зафіксовано на станції "Позняки" – 9 млн 730 тис осіб. Наздоганяє її майже з таким самим показником станція "Лук’янівська". За цей період остання перевезла 9 млн 192 тис. пасажирів. А найменше поїздок було на станції "Червоний хутір" – 1,1 млн",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з початку 2019 року у київському метрополітені з пасажирами сталося чотири нещасні випадки, які мали травматичні наслідки.