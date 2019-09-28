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В работе метрополитена Киева возможные изменения в связи с футбольным матчем

Киев • УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в работе столичной подземки возможно произойдут изменения. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook, передает УНН.

В работе метрополитена Киева возможные изменения в связи с футбольным матчем

"Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 29 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, за восемь месяцев этого года подземкой Киева воспользовались 321 млн 928 тыс. пассажиров.

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