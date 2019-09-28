В работе метрополитена Киева возможные изменения в связи с футбольным матчем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в работе столичной подземки возможно произойдут изменения. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 29 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Напомним, за восемь месяцев этого года подземкой Киева воспользовались 321 млн 928 тыс. пассажиров.