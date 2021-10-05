У роботі Instagram знову стався збій: є проблеми і в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У роботі соціальної мережі Instagram знову відбувається збій. Про це пише УНН з посиланням Downdetector.
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Зокрема, на проблеми з сервісом скаржаться жителі Великобританії, Німеччини, Франції, США, При цьому незначні неполадки в роботі соцмережі виявили жителі України, Білорусі, Росії і т.д.
У більшості користувачі скаржаться на роботу програми або сайту, а також повідомляють про проблему з підключенням до сервера.
Нагадаємо
4 жовтня, близько18:40 за Києвом, у роботі соціальних мереж стался глобальний збій по всьому світу. Спочатку повідомлялося про те, що перестали працювати Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.
Пізніше повідомлялося, що збій у роботі стався і в Netflix, Steam, PlayStation, а також в низці інших додатків по всьому світу.
Глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook.
Через майже 7 годин Instagram і Facebook відновили свою роботу.