В работе Instagram снова произошел сбой: есть проблемы и в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В работе социальной сети Instagram снова происходит сбой. Об этом пишет УНН со ссылкой Downdetector.
Детали
В частности, на проблемы с сервисом жалуются жители Великобритании, Германии, Франции, США, при этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.
В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.
Напомним
4 октября, около 18:40 по Киеву, в работе социальных сетей стался глобальный сбой по всему миру. Сначала сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
Позже сообщалось, что сбой в работе произошел и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде других приложений по всему миру.
Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.
Спустя почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.