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В работе Instagram снова произошел сбой: есть проблемы и в Украине

Киев  •  УНН

 • 19041 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В работе социальной сети Instagram снова происходит сбой. Об этом пишет УНН со ссылкой Downdetector.

Детали

В частности, на проблемы с сервисом жалуются жители Великобритании, Германии, Франции, США, при этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.

В большинстве пользователи жалуются на работу программы или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.

Напомним

4 октября, около 18:40 по Киеву, в работе социальных сетей стался глобальный сбой по всему миру. Сначала сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Позже сообщалось, что сбой в работе произошел и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде других приложений по всему миру.

Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.

Спустя почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.

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