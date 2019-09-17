У роботі Google стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Проблеми в роботі пошукової системи Google спостерігаються в ряді країн. Про це повідомляється у вівторок на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
"Збої в роботі Google спостерігаються з 20:37 за часом Східного узбережжя США (3:37 вівторка у Києві)", - йдеться в повідомленні сервісу.
Найбільше скарг на неполадки надходить від користувачів з США, Австралії, Нової Зеландії, Японії. Також повідомляється про збої в роботі Google на території деяких європейських країн, включаючи Велику Британію. В Україні проблеми з роботою сайта спостерігаються у Києві, Дніпрі та Харкові.
За даними Downdetector, у 79% користувачів Google виникають проблеми з пошуком, ще 20% повідомляють про труднощі при спробі входу в свої акаунти.
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Нагадаємо, інтернет-гігант Google заплатить 965 мільйонів євро у Франції для врегулювання податкових претензій.