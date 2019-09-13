У Флориді за допомогою Google Maps знайшли рештки людини, яка зникла понад 20 років тому

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поліція США виявила у Флориді рештки місцевого жителя Вільяма Молдта, який зник безвісти 7 листопада 1997 року. Його вдалося знайти після того, як на картах Google помітили його автомобіль, що лежить в ставку, пише УНН з посиланням на видання Miami Herald.