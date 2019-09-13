У Флориді за допомогою Google Maps знайшли рештки людини, яка зникла понад 20 років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поліція США виявила у Флориді рештки місцевого жителя Вільяма Молдта, який зник безвісти 7 листопада 1997 року. Його вдалося знайти після того, як на картах Google помітили його автомобіль, що лежить в ставку, пише УНН з посиланням на видання Miami Herald.
Як повідомляє BBC News, 40-річний Молдт зник після вечірки в місті Лантана. Після його зникнення поліція почала розслідування, але не змогла знайти чоловіка.
Автомобіль Молдта виявили на супутникових знімках в районі вулиці Moon Bay Cir у Веллінгтоні, приблизно в 30 кілометрах від Лантани. Машину в ставку помітив колишній житель цієї вулиці. Він розповів про це нинішньому власнику будинку, біля якого знаходилася машина. Той зняв водойму з квадрокоптера і потім викликав поліцію. В автомобілі знайшли останки людини. Через тиждень з’ясувалося, що вони належать Вільяму Молдту.
В офісі шерифа округу Палм-Біч повідомили, що Молдт, перебуваючи за кермом, імовірно, не впорався з керуванням і в’їхав у ставок.
У повідомленні онлайн-бази нерозкритих справ The Charley Project сказано, що автомобіль було помітно на картах з 2007 року, але до 2019-го на це ніхто не звертав уваги. Це не так: вперше автомобіль став помітний в 2017 році.
Як писав УНН взимку, американський в’язень зізнався в 90 вбивствах. Він намалював своїх жертв з пам’яті — і ФБР опублікувало портрети в надії їх впізнати.