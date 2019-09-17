В работе Google произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США (3:37 вторника в Киеве)", - говорится в сообщении сервиса.
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию. В Украине проблемы с работой сайта наблюдаются в Киеве, Днепре и Харькове.
По данным Downdetector, у 79% пользователей Google возникают проблемы с поиском, еще 20% сообщают о трудностях при попытке входа в свои аккаунты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Флориде с помощью Google Maps нашли останки человека, пропавшего более 20 лет назад
Напомним, интернет-гигант Google заплатит 965 млн евро во Франции для урегулирования налоговых претензий.