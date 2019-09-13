Google заплатить Франції майже мільярд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Інтернет-гігант Google заплатить 965 мільйонів євро у Франції для врегулювання податкових претензій. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Французька прокуратура напередодні повідомила, що компанія погодилася виплатити штраф у 500 мільйонів євро. Google також заявив, що додатково перерахує 465 мільйонів євро як несплачених за попередні періоди податків.
Ці виплати мають покласти край справі проти компанії у Франції, що триває вже чотири роки - з 2015-го.
12 вересня угода про врегулювання цієї справи була схвалена французьким судом, і, якщо компанія не відкличе його в наступні 10 днів, вона набере чинності. Google визнала обґрунтованість претензій, але не визнала своєї провини.
Нагадаємо, у Росії звинуватили Google та Facebook у втручанні у виборчий процес.