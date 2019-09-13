Google заплатит Франции почти миллиард евро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Интернет-гигант Google заплатит 965 миллионов евро во Франции для урегулирования налоговых претензий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Французская прокуратура накануне сообщила, что компания согласилась выплатить штраф в 500 млн евро. Google также заявил, что дополнительно перечислит 465 млн евро в качестве неуплаченных за предыдущие периоды налогов.
Эти выплаты должны положить конец делу против компании во Франции, продолжающемуся уже четыре года - с 2015-го.
12 сентября соглашение об урегулировании этого дела было одобрено французским судом, и, если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.
Напомним, в России обвинили Google и Facebook во вмешательстве в избирательный процесс.