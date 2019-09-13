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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88213 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114992 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106746 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121096 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Google заплатит Франции почти миллиард евро

Google заплатит Франции почти миллиард евро

Киев  •  УНН

 • 21066 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Интернет-гигант Google заплатит 965 миллионов евро во Франции для урегулирования налоговых претензий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Французская прокуратура накануне сообщила, что компания согласилась выплатить штраф в 500 млн евро. Google также заявил, что дополнительно перечислит 465 млн евро в качестве неуплаченных за предыдущие периоды налогов.

Эти выплаты должны положить конец делу против компании во Франции, продолжающемуся уже четыре года - с 2015-го.

12 сентября соглашение об урегулировании этого дела было одобрено французским судом, и, если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

Напомним, в России обвинили Google и Facebook во вмешательстве в избирательный процесс.

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