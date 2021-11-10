У РНБО не виключають використання Росією "енергетичного тероризму" щодо України

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“У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складна ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією „енергетичного тероризму“ щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни”, — заявив Данілов.

Додамо

На початку жовтня в уряді прогнозували “складний опалювальний сезон”, оскільки він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.



Станом на 8 листопада повідомлялося, що 7% житлового сектору та 15% об’єктів соціальної сфери в Україні ще не підключені до теплопостачання.



Нагадаємо

Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” повідомив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).