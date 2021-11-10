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У РНБО не виключають використання Росією "енергетичного тероризму" щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рада національної безпеки і оборони не виключає того, що Російська Федерація може використати “енергетичний тероризм” щодо України. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, Україна готова приймати жорсткі рішення в своїх інтересах, передає УНН.

У РНБО не виключають використання Росією "енергетичного тероризму" щодо України

Цитата

“У разі необхідності, якщо буде продовжуватися складна ситуація, ми не виключаємо використання Російською Федерацією „енергетичного тероризму“ щодо України, будуть прийняті відповідні рішення, швидко та жорстко в інтересах нашої країни”, — заявив Данілов.

Додамо

На початку жовтня в уряді прогнозували “складний опалювальний сезон”, оскільки він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.

Станом на 8 листопада повідомлялося, що 7% житлового сектору та 15% об’єктів соціальної сфери в Україні ще не підключені до теплопостачання.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” повідомив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).

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