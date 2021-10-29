У Ризі російського журналіста Алєксєєва засудили до ув'язнення

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Пардаугавський суд Риги засудив журналіста та політичного активіста Юрія Алексєєва до реального ув’язнення терміном на рік і два місяці за звинуваченням у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та інших звинувачень.

Алексєєв вважає справу сфабрикованою та планує подавати апеляцію.

Юрію Алексєєву було пред’явлено звинувачення у розпалюванні національної, етнічної чи расової ворожнечі, незаконному зберіганні боєприпасів та розповсюдженні матеріалів, що містять дитячу порнографію.

Кримінальний процес було розпочато 29 листопада 2017 року у зв’язку з публікацією коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат.

Алексєєв неодноразово заявляв, що коментарі, які розпалювали ворожнечу, писав не він, а патрони були підкинуті під час обшуку. Також він повідомив, що серед вилучених матеріалів був сімейний фотоархів. За словами Алексєєва, вже під час обшуку слідчий стверджував, що фотографії дітей журналіста, що купаються, є дитячою порнографією.

Чоловік повідомляє, що суддя не зважила на аргументи адвоката і повністю прийняла позицію прокурора.

“Мені приписали коментарі, які я нібито писав. Але вибачте, вони навіть не російською написані. Вони неписьменні. Будь-яка філологічна експертиза скаже, що це не Алексєєв писав, а якийсь недоучений школяр, причому не факт, що російськомовний. Я 30 років у журналістиці, пишу статті. А тут протягом одного місяця — з 7 вересня до 5 жовтня — Алексєєв раптом збожеволів і почав писати неписьменні коментарі, закликаючи вбивати латишів. При цьому Алексєєв сам наполовину латиш, у мене мама — латишка. безглуздо”, — заявив він.

На думку, Алєксєєва кримінальний процес мав політичний характер.

“У нас багато російських журналістів, які співпрацюють з російськими ЗМІ, в інтернеті проявляють актив. Треба їх налякати. А як налякати? Ну, давайте посадимо Алексєєва, всі інші боятимуться”, — зазначив він.

Додамо

Юрій Алексєєв протягом двадцяти років був одним із найвідоміших російськомовних журналістів та редакторів у Латвії.

У 1990-2000-х роках він був головним редактором газет “Бізнес&Балтія” та “Комерсант Baltic”, а також журналу “Бізнес.Lv”.

Наразі є головним редактором сайту Imhoclub.lv.

З 2005 до 2009 року був депутатом Ризької думи від об’єднання “За права людини в єдиній Латвії” (ЗаПЧЕЛ)".

Нагадаємо

Старший помічник поваленого лідера М’янми Аунг Сан Су Чжі, Він Хтейн, був засуджений до 20 років ув’язнення в п’ятницю за звинуваченням у державній зраді.