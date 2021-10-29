В Риге российского журналиста Алексеева приговорили к заключению

Детали

Пардауговский суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к реальному заключению сроком на год и два месяца по обвинению в разжигании межнациональной розни и других обвинений.

Алексеев считает дело сфабрикованным и планирует подавать апелляцию.

Юрию Алексееву было предъявлено обвинение в разжигании национальной, этнической или расовой вражды, незаконном хранении боеприпасов и распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь.

Алексеев неоднократно заявлял, что разжигавшие рознь комментарии писал не он, а патроны были подброшены во время обыска. Также он сообщил, что среди изъятых материалов был семейный фотоархив. По словам Алексеева, уже во время обыска следователь утверждал, что фотографии детей журналиста, которые купаются, являются детской порнографией.

Мужчина сообщает, что судья не учла аргументы адвоката и полностью приняла позицию прокурора.

“Мне приписали комментарии, которые я якобы писал. Но извините, они даже не на русском написаны. Они неграмотны. Любая филологическая экспертиза скажет, что это не Алексеев писал, а какой-то недоученный школьник, причем не факт, что русскоязычный. Я 30 лет в журналистике, пишу статьи. А здесь в течение одного месяца — с 7 сентября по 5 октября — Алексеев вдруг сошел с ума и начал писать неграмотные комментарии, призывая убивать латышей. При этом Алексеев сам наполовину латыш, у меня мама — латышка. бессмысленно”, — заявил он.

По мнению, Алексеева уголовный процесс носил политический характер.

“У нас многие российские журналисты, которые сотрудничают с российскими СМИ, в интернете проявляют актив. Надо их испугать. А как испугать? Ну, давайте посадим Алексеева, все остальные будут бояться”, — отметил он.

Добавим

Юрий Алексеев в течение двадцати лет был одним из известнейших русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии.

В 1990-2000-х годах он был главным редактором газет Бизнес&Балтия и Коммерсант Baltic, а также журнала Бизнес.Lv.

В настоящее время является главным редактором сайта Imhoclub.lv.

С 2005 по 2009 год был депутатом Рижской думы от объединения “За права человека в единой Латвии” (ЗаПЧЕЛ)".

Напомним

Старший помощник свергнутого лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, Вин Хтейн, был приговорен к 20 годам заключения в пятницу по обвинению в государственной измене.