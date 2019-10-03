У Рівному затримали чоловіка, який намагався вбити та зґвалтувати знайому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Рівному затримали 26-річного рівнянина, який скоїв напад на жительку обласного центру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
"Другого жовтня, близько 23:30 на вулиці Соборна зловмисник ззаду напав на 24-річну місцеву жительку, схопив за шию і почав душити. Дівчина поверталася додому і саме розмовляла по телефону із подругою, якій встигла повідомити про напад та своє місцеперебування. Після цього вона втратила свідомість. Коли отямилася, то знаходилася вже в чагарниках за зупинкою громадського транспорту, де над собою побачила чоловіка. Вона впізнала його, адже той проживає по сусідству. Нападник знову почав її душити, однак за хвилину прибув екіпаж патрульної поліції. Помітивши проблискові маячки службового автомобіля поліції, 26-річний зловмисник із місця скоєння злочину втік", - сказано у повідомленні.
Чоловіка затримали оперативники біля квартири за місцем проживання, зловмисник від правоохоронців не тікав та опору не чинив. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
"У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактами замаху на умисне вбивство та зґвалтування вирішується питання про повідомлення 26-річному рівнянину про підозру у вчиненні вказаних злочинів, а також про призначення судово-психіатричної експертизи", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як встановили поліцейські, затриманий, будучи у 17-річному віці, другого жовтня 2009 року в обласному центрі вбив і зґвалтував 12-річну місцеву жительку. Суд виніс обвинуваченому вирок: 14 років позбавлення волі.
Втім, близько місяця тому чоловік звільнився із колонії відповідно до закону "Савченко". Раніше судимий рівнянин повернувся до квартири своїх батьків, де проживав разом із ще двома родичами.
За скоєне нападнику загрожує довічне позбавлення волі.
Потерпілу, 24-річну жительку обласного центру, наразі оглядають медики.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік зґвалтував свою нетверезу знайому.