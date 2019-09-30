У Харківській області чоловік зґвалтував свою нетверезу знайому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Ізюм про те, що він бачив, як невідомі чоловіки викинули жінку зі слідами зґвалтування з вантажного автомобіля до лісосмуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Слідчо-оперативною групою та групою швидкого реагування відділу поліції встановлено, що до вчинення даного злочину причетний раніше неодноразово судимий 57-річний чоловік, який повідомив про виявлення жінки у лісосмузі. Як з’ясували поліцейські, зловмисник знав жінку раніше. Під час їх останньої зустрічі вона була напідпитку. Він запропонував провести жінку додому, але завів до лісу, де вчинив наругу”, — сказано у повідомленні.
47-річну потерпілу з саднами та слідами зґвалтування було доставлено до місцевої лікарні.
Слідчим Ізюмського відділу поліції у Харківській області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки.