В Харьковской области мужчина изнасиловал свою нетрезвую знакомую
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Около 21:30 в полицию поступило сообщение от жителя города Изюм о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили женщину со следами изнасилования из грузового автомобиля в лесополосу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“Следственно-оперативной группой и группой быстрого реагирования отдела полиции установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 57-летний мужчина, который сообщил об обнаружении женщины в лесополосе. Как выяснили полицейские, злоумышленник знал женщину раньше. Во время их последней встречи она была навеселе. Он предложил провести женщину домой, но завел в лес, где надругался”, — говорится в сообщении.
47-летнюю пострадавшую с ссадинами и следами изнасилования был доставлен в местную больницу.
Следственным Изюмского отдела полиции в Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.