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В Ровно задержан мужчина, который пытался убить и изнасиловать знакомую

Киев • УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Ровно задержали 26-летнего жителя Ровно, который совершил нападение на жительницу областного центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

В Ровно задержан мужчина, который пытался убить и изнасиловать знакомую

"Второго октября, около 23:30 на улице Соборная злоумышленник сзади напал на 24-летнюю местную жительницу, схватил за шею и начал душить. Девушка возвращалась домой и именно в этот момент разговаривала по телефону с подругой, которой успела сообщить о нападении и свое местонахождение. После этого она потеряла сознание. Когда очнулась, то находилась уже в зарослях за остановкой общественного транспорта, где над собой увидела мужа. она узнала его, ведь тот проживает по соседству. Нападающий снова начал ее душить, однако в минуту прибыл экипаж патрульной полке . Заметив проблесковые маячки служебного автомобиля полиции, 26-летний злоумышленник с места совершения преступления скрылся", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали оперативники у квартиры по месту жительства, злоумышленник от правоохранителей не убегал и сопротивления не оказывал. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

"В рамках досудебного расследования, начатого по фактам покушения на умышленное убийство и изнасилование решается вопрос об уведомлении 26-летнему жителю о подозрении в совершении указанных преступлений, а также о назначении судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

Кроме того, как установили полицейские, задержанный, будучи в 17-летнем возрасте, второго октября 2009 года в областном центре убил и изнасиловал 12-летнюю местную жительницу. Суд вынес обвиняемому приговор: 14 лет лишения свободы.

Впрочем, около месяца назад мужчина освободился из колонии в соответствии с законом "Савченко". Ранее судимый житель вернулся в квартиру своих родителей, где проживал вместе с еще двумя родственниками.

За содеянное нападающему грозит пожизненное лишение свободы.

Потерпевшую, 24-летнюю жительницу областного центра, пока осматривают медики.

Напомним, в Харьковской области мужчина изнасиловал свою нетрезвую знакомую.

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