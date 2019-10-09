У Рівному під час служби застрелився поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Рівному встановлюються обставини загибелі поліцейського під час несення служби. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви скоєного з’ясовуються.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за вказаним фактом проводитиметься службове розслідування.
34-річний правоохоронець в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а в займаній посаді чергового – майже три.
У чоловіка залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.
Нагадаємо, У Києві на балконі власного будинку застрелився чоловік.