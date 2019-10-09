В Ровно во время службы застрелился полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Ровно устанавливаются обстоятельства гибели полицейского во время несения службы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда же прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются.
По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, сотрудниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование.
34-летний правоохранитель в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три.
У мужчины осталась жена и двое малолетних детей.
Напомним, в Киеве на балконе собственного дома застрелился человек.