У Рівному на будівництві загинув робітник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Рівному встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола обласного центру до поліції надійшло сьогодні, 29 серпня, близько 14:40.
Поліцейські попередньо встановили, що на будівництві житлового комплексу стався зсув землі у котловані під комунікації торговельного центру, в якому знаходився працівник.
Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи життя 53-річного жителя Рівного врятувати не вдалося.
На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Нагадаємо, у Києві завершено досудове слідство відносно посадовця приватного підприємства, з вини якого на будівництві загинув неповнолітній хлопець.