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У Рівному на будівництві загинув робітник

У Рівному на будівництві загинув робітник

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Рівному встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола обласного центру до поліції надійшло сьогодні, 29 серпня, близько 14:40.

Поліцейські попередньо встановили, що на будівництві житлового комплексу стався зсув землі у котловані під комунікації торговельного центру, в якому знаходився працівник.

Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи життя 53-річного жителя Рівного врятувати не вдалося.

На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Нагадаємо, у Києві завершено досудове слідство відносно посадовця приватного підприємства, з вини якого на будівництві загинув неповнолітній хлопець.

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