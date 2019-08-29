В Ровно на стройке погиб рабочий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Ровно устанавливают обстоятельства гибели мужчины на стройке. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение о несчастном случае на улице Вячеслава Черновола областного центра в полицию поступило сегодня, 29 августа, около 14:40.
Полицейские предварительно установили, что на строительстве жилого комплекса произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, в котором находился работник.
Мужчину, который еще был жив, коллеги достали из-под земли и вызвали скорую помощь. Впрочем, несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь 53-летнего жителя Ровно спасти не удалось.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Напомним, в Киеве завершено досудебное следствие в отношении должностного лица частного предприятия, по вине которого на строительстве погиб несовершеннолетний парень.