В Ровно на стройке погиб рабочий

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21651 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126157 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122816 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126851 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151892 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150877 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140763 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197986 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В Ровно на стройке погиб рабочий

В Ровно на стройке погиб рабочий

Киев  •  УНН

 • 12160 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Ровно устанавливают обстоятельства гибели мужчины на стройке. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Сообщение о несчастном случае на улице Вячеслава Черновола областного центра в полицию поступило сегодня, 29 августа, около 14:40.

Полицейские предварительно установили, что на строительстве жилого комплекса произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, в котором находился работник.

Мужчину, который еще был жив, коллеги достали из-под земли и вызвали скорую помощь. Впрочем, несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь 53-летнего жителя Ровно спасти не удалось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Напомним, в Киеве завершено досудебное следствие в отношении должностного лица частного предприятия, по вине которого на строительстве погиб несовершеннолетний парень.

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