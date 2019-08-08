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У Рівному на хабарі викрили підполковника податкової міліції

У Рівному на хабарі викрили підполковника податкової міліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Рівному затримали податківця під час отримання 4 тисяч доларів хабаря. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Під час проведення превентивних заходів із захисту бізнесу та протидії корупції в правоохоронних органах було викрито протиправну діяльність старшого слідчого з особливо важливих справ обласного управління ДФС", - йдеться в повідомленні.

Аби уникнути тиску на свій бізнес, підприємець повинен був надати підполковнику податкової міліції 4 тисячі доларів США "винагороди". У разі відмови - створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та притягнення його до відповідальності за, начебто, порушення законодавства.

Правоохоронці затримали співробітника ДФС навпроти податкової інспекції. Під час огляду особистих речей фігуранта було вилучено 4 тисячі доларів США, одержаних ним у якості неправомірної вигоди.

На даний час проводяться слідчі дії та обшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та затримання.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейського впіймали на хабарі у сумі майже 40 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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