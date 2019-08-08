В Ровно на взятке уличили подполковника налоговой милиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Ровно задержали налоговика при получении 4 тысяч долларов взятки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"При проведении превентивных мер по защите бизнеса и противодействию коррупции в правоохранительных органах разоблачили противоправную деятельность старшего следователя по особо важным делам областного управления ДФС", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить подполковнику налоговой милиции 4 000 долларов США "вознаграждения". В случае отказа - создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечении его к ответственности за якобы нарушение законодательства.
Правохранители задержали сотрудника ГФС напротив налоговой инспекции. При осмотре личных вещей фигуранта было изъято 4 000 долларов США, полученных им в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и задержании.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ровенской области полицейского поймали на взятке в сумме почти 40 000 гривен.