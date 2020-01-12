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У Рівненській області водій на смерть збив велосипедиста та намагався втекти

У Рівненській області водій на смерть збив велосипедиста та намагався втекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівненській області п’яний водій BMW на смерть збив велосипедиста, після чого намагався втекти з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Так, смертельний наїзд стався на автодорозі села Каноничі учора, 11 січня, близько 17:20.

“Поліцейські встановили, що 30-річний житель села Зелене, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 40-річного місцевого жителя, який велосипедом їхав дорогою у попутному напрямку. Травми, отримані велосипедистом внаслідок ДТП, виявилися несумісні з життям: медики „швидкої“ констатували смерть чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водій BMW з місця пригоди втік. Однак очевидцем події став інший водій автомобіля. Орієнтовно через кілометр він наздогнав зловмисника, заблокував тому рух та викликав поліцію.

“Відповідно до медичного освідування кермувальник BMW був в стані алкогольного сп’яніння: прилад „Драгер“ показав 1,6 проміле”, — зазначається в повідомленні.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

“Вирішується питання про повідомлення жителю Каноничів про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині мікроавтобус на смерть збив пішохода.

Українські Національні Новини

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