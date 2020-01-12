У Рівненській області водій на смерть збив велосипедиста та намагався втекти

КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівненській області п’яний водій BMW на смерть збив велосипедиста, після чого намагався втекти з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.