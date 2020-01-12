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В Ровенской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать

В Ровенской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать

Киев  •  УНН

 • 18687 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области пьяный водитель BMW насмерть сбил велосипедиста, после чего пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Ровенской области.

Так, смертельный наезд произошел на автодороге села Каноничи вчера, 11 января, около 17:20.

“Полицейские установили, что 30-летний житель села Зеленое, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на 40-летнего местного жителя, который на велосипеде ехал по дороге в попутном направлении. Травмы, полученные велосипедистом в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью: медики „скорой“ констатировали смерть мужчины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель BMW с места происшествия скрылся. Однако очевидцем происшествия стал другой водитель автомобиля. Ориентировочно через километр он догнал злоумышленника, заблокировал поэтому движение и вызвал полицию.

“Согласно медицинского освидетельствования водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения: прибор „Драгер“ показал 1,6 промилле”, — отмечается в сообщении.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

“Решается вопрос об уведомлении жителю Каноничи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)”, — говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине микроавтобус насмерть сбил пешехода.

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