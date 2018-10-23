У Римі неподалік стадіону сталася бійка: ножові поранення отримав громадянин РФ, є травмовані

Подробиці інциденту не наводяться.

Раніше на станції метро в Римі сталася поломка ескалатора, в результаті чого, за даними посольства РФ в Італії, постраждали близько 30 осіб, в тому числі російські вболівальники ЦСКА, що прямували на Олімпійський стадіон на матч ЦСКА з “Ромою”. До однойменної площі стягнуті поліція і декілька автомобілів служб порятунку, постраждалим на місці надається допомога. З місця події виїхали не менше п’яти машин швидкої допомоги, продовжують під’їжджати нові.