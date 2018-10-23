В Риме возле стадиона произошла драка: ножевые ранения получил гражданин РФ, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Гражданин РФ получил во вторник ножевое ранение возле стадиона в столице Италии, еще два человека были избиты. Об этом сообщило агентство ANSA в Twitter, передает УНН.
Подробности инцидента не приводятся.
Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего, по данным посольства РФ в Италии, пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, которые направлялись на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с “Ромой”. К одноименной площади стянуты полиция и несколько автомобилей служб спасения, пострадавшим на месте оказывается помощь. С места происшествия уехали не менее пяти машин скорой помощи, продолжают подъезжать новые.