В Риме возле стадиона произошла драка: ножевые ранения получил гражданин РФ, есть травмированные

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего, по данным посольства РФ в Италии, пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, которые направлялись на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с “Ромой”. К одноименной площади стянуты полиция и несколько автомобилей служб спасения, пострадавшим на месте оказывается помощь. С места происшествия уехали не менее пяти машин скорой помощи, продолжают подъезжать новые.