У Римі сенаторку відсторонили від роботи через відмову пред’являти «зелену перепустку»

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Італійська сенаторка у вівторок увійшла в резиденцію Палаццо Мадама, відмовившись пред’явити “зелену перепустку”. Жінка брала участь в засіданні Комісії з конституційних питань, яка розглядає указ про розширення дії сертифікатів про вакцинацію.

Лауру Гранато пропустили в будівлю з попередженням, що повинні доповісти про ситуацію керівництву Сенату. Комісія призупинила свою роботу та прийняла рішення відсторонити жінку на 10 днів.

Окрім цього, вирішено заборонити вхід в Палаццо Мадама людям, які відмовляються пред’являти “зелену перепустку”.

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У Римі проти паспортів вакцинації протестують тисячі людей.