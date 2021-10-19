У Римі сенаторку відсторонили від роботи через відмову пред’являти «зелену перепустку»
Київ • УНН
Київ. 20 жовтня. УНН. У Римі сенаторку Лауру Гранато відсторонили від роботи через відмову пред’явити “зелену перепустку”. Повідомляє УНН з посиланням на Ansa.
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Італійська сенаторка у вівторок увійшла в резиденцію Палаццо Мадама, відмовившись пред’явити “зелену перепустку”. Жінка брала участь в засіданні Комісії з конституційних питань, яка розглядає указ про розширення дії сертифікатів про вакцинацію.
Лауру Гранато пропустили в будівлю з попередженням, що повинні доповісти про ситуацію керівництву Сенату. Комісія призупинила свою роботу та прийняла рішення відсторонити жінку на 10 днів.
Окрім цього, вирішено заборонити вхід в Палаццо Мадама людям, які відмовляються пред’являти “зелену перепустку”.
Нагадаємо
У Римі проти паспортів вакцинації протестують тисячі людей.