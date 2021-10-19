В Риме сенатора отстранили от работы из-за отказа предъявлять «зеленый пропуск»
Киев • УНН
Киев. 20 октября. УНН. В Риме сенатора Лауру Граната отстранили от работы из-за отказа предъявить “зеленый пропуск”. Сообщает УНН со ссылкой на Ansa.
Детали
Итальянский сенатор во вторник вошла в резиденцию Палаццо Мадама отказавшись предъявить «зеленый пропуск». Женщина участвовала в заседании Комиссии по конституционным вопросам, которая рассматривает указ о расширении действия сертификатов о вакцинации.
Лауру Гранато пропустили в здание с предупреждением, что должны доложить о ситуации руководству Сената. Комиссия приостановила свою работу, и приняла решение отстранить женщину на 10 дней.
Кроме этого, решено запретить вход в Палаццо Мадама людям, которые отказываются предъявлять «зеленый пропуск».
Напомним
В Риме против паспортов вакцинации протестуют тысячи людей.