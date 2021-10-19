У РФ знову антирекорд добової смертності через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Росії зросла за добу на 1 015 проти 998 днем раніше, до 225 325. Про це повідомили журналістам у вівторок в федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
Деталі
Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) збільшилася до 2,8%, виходить з даних штабу.
Зокрема, у Москві за добу зареєстрували 73 смерті, у Санкт-Петербурзі — 68, у Краснодарському краї — 40, у Нижегородській і Свердловській областях — по 39, у Ставропольському краї і Башкирії — по 35, у Пермському краї — 33.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 33 740, до 8 060 752. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,42%. Зокрема, за добу виявили 3 220 випадків у Санкт-Петербурзі, 921 — у Самарській області, 715 — у Нижегородській області, 689 — у Воронезькій області, 664 — у Башкирії.
Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 794 946, випливає з повідомлення штабу.
Кількість одужалих після коронавірусу росіян зросла за добу на 23 426, до 7 040 481.
Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 87,3% від загальної кількості інфікованих.
Зокрема, за добу виписали 3 096 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 601 — у Республіці Саха (Якутія), 575 — у Нижегородській області, 458 — у Башкирії, 412 — у Свердловській області.
Доповнення
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.