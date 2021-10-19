В РФ вновь антирекорд суточной смертности из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 015 против 998 днем ранее, до 225 325. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.
Детали
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,8%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40, в Нижегородской и Свердловской областях — по 39, в Ставропольском крае и Башкирии — по 35, в Пермском крае — 33.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%. В частности, за сутки выявили 3 220 случаев в Санкт-Петербурге, 921 — в Самарской области, 715 — в Нижегородской области, 689 — в Воронежской области, 664 — в Башкирии.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 794 946, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 426, до 7 040 481.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 3 096 пациентов в Санкт-Петербурге, 601 — в Республике Саха (Якутия), 575 — в Нижегородской области, 458 — в Башкирии, 412 — в Свердловской области.
Дополнение
Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.