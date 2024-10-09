У рф заявили про спробу теракту у будівлі мвс у смоленській області: є постраждалі
Київ • УНН
фсб рф повідомила про спробу чоловіка пронести вибухівку в управління мвс смоленської області. Під час затримання постраждав нападник та двоє поліцейських отримали контузію.
У фсб рф заявили, що в смоленській області чоловік намагався пронести вибухівку у будівлю управління мвс. Про це пише Baza, передає УНН.
За даними відомства, була нібито спроба теракту в будівлі умвс у регіоні. Чоловік намагався пронести у будівлю вибуховий пристрій.
Під час затримання він постраждав. Також було контужено двох поліцейських.
За словами Baza, йдеться про 30-річного Дмитра Д. Він приїхав до управління мвс на своєму автомобілі, після чого спробував пройти в будівлю.
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