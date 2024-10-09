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В рф заявили о попытке теракта в здании мвс в смоленской области: есть пострадавшие

В рф заявили о попытке теракта в здании мвс в смоленской области: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:40  •  1969 просмотра

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фсб рф сообщила о попытке мужчины пронести взрывчатку в управление мвс смоленской области. Во время задержания пострадал нападавший и двое полицейских получили контузию.

В фсб рф заявили, что в смоленской области мужчина пытался пронести взрывчатку в здание управления мвс. Об этом пишет Baza, передает УНН.

По данным ведомства, была якобы попытка теракта в здании УМВД в регионе. Мужчина пытался пронести в здание взрывное устройство.

Во время задержания он пострадал. Также были контужены двое полицейских.

По словам Baza, речь идет о 30-летнем Дмитрии Д. Он приехал к управлению мвс на своем автомобиле, после чего попытался пройти в здание.

В ГУР подтвердили ликвидацию российского полковника рф, причастного к подготовке операторов "шахедов"28 сентября 2024, 12:37 • 34159 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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