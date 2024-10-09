В рф заявили о попытке теракта в здании мвс в смоленской области: есть пострадавшие
Киев • УНН
фсб рф сообщила о попытке мужчины пронести взрывчатку в управление мвс смоленской области. Во время задержания пострадал нападавший и двое полицейских получили контузию.
В фсб рф заявили, что в смоленской области мужчина пытался пронести взрывчатку в здание управления мвс. Об этом пишет Baza, передает УНН.
По данным ведомства, была якобы попытка теракта в здании УМВД в регионе. Мужчина пытался пронести в здание взрывное устройство.
Во время задержания он пострадал. Также были контужены двое полицейских.
По словам Baza, речь идет о 30-летнем Дмитрии Д. Он приехал к управлению мвс на своем автомобиле, после чего попытался пройти в здание.
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