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У РФ зафіксовано новий рекорд смертності від COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. За даними федерального оперативного штабу по боротьбі з COVID-19 за минулу добу в Росії померли 1239 осіб, у яких був підтверджений ковід, пише УНН.

У РФ зафіксовано новий рекорд смертності від COVID-19 за добу

Деталі

Це — новий максимум добової смертності з початку пандемії.

Всього у Росії, за даними оперативного штабу, від коронавірусу померли 250 454 людини.

За минулу добу виявлено 38 058 нових випадків коронавірусної інфекції — це мінімум з 27 жовтня. Всього з початку пандемії, за даними оперштабу, заразилися 8 911 713 осіб.

За останню добу в Росії у зв’язку з одужанням від коронавірусної інфекції виписано 34 565 осіб.

Доповнення

Восени через поширення штаму коронавірусу дельта в Росії почався новий спалах захворюваності COVID-19. Майже кожен день федеральний оперативний штаб повідомляє про нові максимуми добової захворюваності та смертності.

З 30 жовтня по 7 листопада в Росії діяв період неробочих днів, який ввели для того, щоб уповільнити зростання захворюваності ковідом.

Варто також зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим і Севастополя.

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