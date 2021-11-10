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В РФ зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Киев • УНН

 • 19037 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 за прошедшие сутки в России умерли 1239 человек, у которых был подтвержден ковид, пишет УНН.

В РФ зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Детали

Это — новый максимум суточной смертности с начала пандемии.

Всего в России, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли 250 454 человека.

За прошедшие сутки выявлено 38 058 новых случаев коронавирусной инфекции — это минимум с 27 октября. Всего ковидом с начала пандемии, по данным оперштаба, заразились 8 911 713 человек.

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 34 565 человек.

Дополнение

Осенью из-за распространения штамма коронавируса дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Почти каждый день федеральный оперативный штаб сообщает о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.

С 30 октября по 7 ноября в России действовал период нерабочих дней, который ввели для того, чтобы замедлить рост заболеваемости ковидом.

Стоит также отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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