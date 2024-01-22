У рф з початку повномасштабної війни з Україною понад 200 разів підпалювали військкомати
Київ • УНН
З початку повномасштабної війни проти України у рф зафіксували 220 випадків підпалів військових комісаріатів у 58 регіонах. Було ідентифіковано 220 осіб, 15 з яких - неповнолітні.
Від початку повномасштабної війни проти України у рф виявили 220 випадків підпалів військкоматів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління із забезпечення охорони громадського порядку мвс росії станіслав колесник, передає УНН.
"З початку сво (так у рф називають повномасштабну війну проти України - ред.) у 58 суб'єктах країни зафіксовано 220 фактів, пов'язаних із нападами, підпалами військових комісаріатів, об'єктів органів влади, з яких 85% розкрито, 220 осіб встановлено, 15 з них неповнолітні", - сказав колесник.
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Також зареєстровано 184 випадки диверсії на російській залізниці. До відповідальності притягнуто 141 особу, у тому числі 59 неповнолітніх.
Раніше депутат держдуми рф андрій гурулєв заявив, що в росії потрібно ввести страту для боротьби з "внутрішніми ворогами". За його словами, таке покарання потрібно запровадити, зокрема, за диверсії на залізницях.