В рф с начала полномасштабной войны с Украиной более 200 раз поджигали военкоматы

С начала полномасштабной войны против Украины в рф обнаружили 220 случаев поджогов военкоматов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка мвс россии Станислав Колесник, передает УНН.

"С начала сво (так в рф называют полномасштабную войну против Украины - ред.) в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыто, 220 человек установлено, 15 из них несовершеннолетние", - сказал Колесник.

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Также зарегистрировано 184 случая диверсии на российской железной дороге. К ответственности привлечен 141 человек, в том числе 59 несовершеннолетних.

Ранее депутат госдумы рф андрей гурулев заявил, что в россии нужно ввести смертную казнь для борьбы с "внутренними врагами". По его словам, такое наказание нужно ввести, в частности, за диверсии на железных дорогах.