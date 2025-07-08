У рф впав цивільний дрон: апарат спричинив пожежу приватного будинку в казані

БПЛА зачепив лінії електропередач під час зниження над садівничим товариством. За даними росЗМІ, поблизу міста казань, під час випробувального польоту, на територію, де знаходяться житлові будинки, впав російський безпілотник "Альтіус", передає УНН.

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Апарат, який розбився на території садового товариства у Татарстані, - це розвідувально-ударний безпілотник "Альтіус-РУ". Про це зазначають у російській блогосфері, звертаючи увагу на "V-подібного хвостового оперення і двох мотогондол на крилах".

Що відомо про масштаб аварії. У ЗМІ вказувалось, що "БПЛА впав на житловий будинок у Татарстані. Повітряний апарат зачепив лінії електропередач під час зниження над садівничим некомерційним товариством".

Також дрон міг зачепитися за дроти. Далі він втратив керування і впав на територію приватного будинку.

Станом на зараза, на місці працюють екстрені служби. Постраждалих, як передає тг-канал 112, - немає.

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