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Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
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Безпілотний літальний апарат

У рф впав цивільний дрон: апарат спричинив пожежу приватного будинку в казані

Київ • УНН

 • 339 перегляди

У Татарстані, російський розвідувально-ударний безпілотник зачепив лінії електропередач і впав на приватний будинок, під час випробувального польоту. Постраждалих не зафіксовано.

У рф впав цивільний дрон: апарат спричинив пожежу приватного будинку в казані

БПЛА зачепив лінії електропередач під час зниження над садівничим  товариством. За даними росЗМІ, поблизу міста казань, під час випробувального польоту, на територію, де знаходяться житлові будинки, впав російський безпілотник "Альтіус", передає УНН.

Деталі

Апарат, який розбився на території садового товариства у Татарстані, - це розвідувально-ударний безпілотник "Альтіус-РУ". Про це зазначають у російській блогосфері, звертаючи увагу на "V-подібного хвостового оперення і двох мотогондол на крилах".

Що відомо про масштаб аварії. У ЗМІ вказувалось, що "БПЛА впав на житловий будинок у Татарстані. Повітряний апарат зачепив лінії електропередач під час зниження над садівничим некомерційним товариством".

Також дрон міг зачепитися за дроти. Далі він втратив керування і впав на територію приватного будинку.

Станом на зараза, на місці працюють екстрені служби. Постраждалих, як передає тг-канал 112, - немає.

Нагадаємо

російський винищувач СУ-27 розбився біля нижнього новгорода. Екіпаж літака встиг катапультуватися і залишився живим.

У рф впав астероїд: мережею ширяться відео03.12.24, 21:49 • 21327 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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