В РФ упал гражданский дрон: аппарат вызвал пожар частного дома в Казани

БПЛА задел линии электропередач при снижении над садоводческим товариществом. По данным росСМИ, вблизи города Казань, во время испытательного полета, на территорию, где находятся жилые дома, упал российский беспилотник "Альтиус", передает УНН.

Детали

Аппарат, разбившийся на территории садового товарищества в Татарстане, - это разведывательно-ударный беспилотник "Альтиус-РУ". Об этом отмечают в российской блогосфере, обращая внимание на "V-образное хвостовое оперение и две мотогондолы на крыльях".

Что известно о масштабе аварии. В СМИ указывалось, что "БПЛА упал на жилой дом в Татарстане. Воздушный аппарат задел линии электропередач при снижении над садоводческим некоммерческим товариществом".

Также дрон мог зацепиться за провода. Далее он потерял управление и упал на территорию частного дома.

По состоянию на сейчас, на месте работают экстренные службы. Пострадавших, как передает тг-канал 112, - нет.

Напомним

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