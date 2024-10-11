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У рф суд ухвалив заарештувати 156 мільйонів доларів американського банку JPMorgan Chase

Київ • УНН

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Російський суд арештував $156 млн американського банку JPMorgan Chase за позовами ВТБ. ВТБ вимагає стягнути збитки, яких зазнав через блокування закордонних активів після вторгнення рф в Україну.

У рф суд ухвалив заарештувати 156 мільйонів доларів американського банку JPMorgan Chase

Суд у російському Петербурзі ухвалив заарештувати 156 мільйонів доларів американського банку JPMorgan Chase за позовами ВТБ, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, ВТБ подав до іноземних структур JPMorgan та російського банку "Дж.П. Морган Банк Інтернешнл" два позови – один на 74,45 мільйона, другий – на 81,33 мільйона. Російський банк вимагатиме стягнути збитки, які ВТБ зазнав, коли його закордонні активи заблокували після вторгнення військ рф в Україну.

Одночасно ВТБ зажадав заарештувати кошти всіх дев'яти відповідачів, заборонити російському "Дж.П. Морган Банк Інтернешнл" "розпоряджатися майном, що йому належить", а також заарештувати майнові права JPMorgan Chase Bank щодо низки товарних знаків.

Представники ВТБ заявили, що суд має вжити забезпечувальних заходів, оскільки, якщо цього не зробити, російський банк може зазнати "значних збитків", а виконання судового акта буде "утрудненим або неможливим". Судді задовольнили вимоги ВТБ щодо забезпечення позовів частково, ухваливши заарештувати кошти лише однієї з дев'яти структур, JPMorgan Chase.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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