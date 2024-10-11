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В рф суд постановил арестовать 156 миллионов долларов американского банка JPMorgan Chase

В рф суд постановил арестовать 156 миллионов долларов американского банка JPMorgan Chase

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 14:00  •  642 просмотра

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Российский суд арестовал $156 млн американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ. ВТБ требует взыскать убытки, которые понес из-за блокировки зарубежных активов после вторжения рф в Украину.

Суд в российском Петербурге постановил арестовать 156 миллионов долларов американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, ВТБ подал к иностранным структурам JPMorgan и российскому банку "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" два иска - один на 74,45 миллиона, второй - на 81,33 миллиона. Российский банк потребует взыскать убытки, которые ВТБ понес, когда его зарубежные активы заблокировали после вторжения войск рф в Украину.

Одновременно ВТБ потребовал арестовать средства всех девяти ответчиков, запретить российскому "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" "распоряжаться принадлежащим ему имуществом", а также арестовать имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении ряда товарных знаков.

Представители ВТБ заявили, что суд должен принять обеспечительные меры, поскольку, если этого не сделать, российский банк может понести "значительные убытки", а исполнение судебного акта будет "затрудненным или невозможным". Судьи удовлетворили требования ВТБ по обеспечению исков частично, постановив арестовать средства только одной из девяти структур, JPMorgan Chase.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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