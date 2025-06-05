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У рф силовики прийшли з обшуком в провладну редакцію ura.ru через хабарництво

Київ • УНН

 • 666 перегляди

У російському виданні ura.ru відбулись обшуки. Редактора підозрюють у хабарництві, а на комп'ютерах знайшли докази купівлі зведень силовиків.

У рф силовики прийшли з обшуком в провладну редакцію ura.ru через хабарництво

У росії прийшли з обшуками в провладне видання ura.ru, редакція якого розташована в єкатеринбурзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Відносно редактора провладного уральського видання дениса аллаярова порушили справу про надання хабаря посадовій особі. Вранці в офіс редакції прийшли силовики - також вони прийшли в квартири окремих працівників.

За даними російських "ЗМІ", на робочих комп'ютерах ura.ru знайшли свідчення того, що журналісти купували оперативні зведення силовиків. Водночас повідомляється, що одній зі співробітниць, яка є вагітною, стало зле.

російські журналісти засудили дії силових структур. Інших подробиць наразі не наводиться.

Нагадаємо

У росії студента з ДЦП засудили до 12 років колонії суворого режиму за переказ 3 тис. рублів на рахунок українського банку. 

Євген Устименко

Євген Устименко

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